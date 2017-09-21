От розария до библиотеки: каким станет парк Екатерингоф после реставрации

Ключевая задача масштабного обновления площадью 33 га – возвращение исторической планировочной структуры и функций, которыми парк славился в XIX веке.

Компания "М.Г. Прайват Реконстракшн" завершила разработку проекта по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения – Екатерингофского парка. Документация успешно прошла согласования в КГИОП, Комитете по благоустройству, администрации Адмиралтейского района и других профильных ведомствах.

Ключевая задача масштабного обновления площадью 33 га – возвращение исторической планировочной структуры и функций, которыми парк славился в XIX веке. Как отмечают в пресс-службе КГИОП, проект опирается на тотальный исторический контекст, объединяя периоды расцвета усадьбы со времен Петра I до эпохи аристократических гуляний.

Проектные решения включают восстановление дорожно-тропиночной сети и исторической гидросистемы (Большой пейзажный пруд, Петровский канал, Круглые и Кольцевые пруды). На Цветочный остров вернутся розарий и извилистые дорожки. Также специалисты займутся охранением вековых дубов и лип возрастом 200–250 лет с последующей высадкой новых деревьев для дополнения пейзажа и воссозданием первой детской площадки Петербурга (появившейся здесь еще в 1824 году).

Кроме того, будет проведена реставрация существующих пилонов из красного гранита у Сутугина моста. Утраченные павильоны Монферрана восстанавливать не будут – на их месте появятся некапитальные беседки по мотивам исторических чертежей. Среди них – шахматная "Карусель" и уличная библиотека на месте бывшей "Фермы".

Директор по проектированию компании Ольга Владимирская подчеркнула, что этап проектирования завершен. Теперь дело за администрацией парка: для старта работ в 2027 году необходимо провести экспертизу смет и подать заявку на бюджетное финансирование до конца текущего года.

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Фото: "М. Г. Прайват Реконстракшн"