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КРТИ опубликовал зарплаты руководителей госучреждений, занимающихся парковками и транспортом
Сегодня, 13:50
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lesjasap

КРТИ опубликовал зарплаты руководителей госучреждений, занимающихся парковками и транспортом

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Чиновники составили рейтинг самых оплачиваемых руководителей и бухгалтеров государственных учреждений в Петербурге.

В КРТИ разместили сведения о заработной плате руководителей и бухгалтеров подведомственных учреждений. Больше всего получает специалист Городского центра управления парковками. Средняя зарплата сотрудника составила 282,7 тысяч рублей. Немногим меньше - 282,4 тысячи рублей выплачивали бывшему первому заместителю этой же организации.

Больше всего среди руководителей получал бывший директор "Мостотреста",  До апреля 2019 года он получал 235,2 тысячи рублей. На второй позиции в рейтинге расположился генеральный директор "Центра транспортного планирования". В среднем ему платили около 231 тысячи рублей ежемесячно.

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Фото: Piter.tv

Теги: зарплата, крти, центр управления парковками
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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