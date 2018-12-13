КРТИ опубликовал зарплаты руководителей госучреждений, занимающихся парковками и транспортом

Чиновники составили рейтинг самых оплачиваемых руководителей и бухгалтеров государственных учреждений в Петербурге.

В КРТИ разместили сведения о заработной плате руководителей и бухгалтеров подведомственных учреждений. Больше всего получает специалист Городского центра управления парковками. Средняя зарплата сотрудника составила 282,7 тысяч рублей. Немногим меньше - 282,4 тысячи рублей выплачивали бывшему первому заместителю этой же организации.

Больше всего среди руководителей получал бывший директор "Мостотреста", До апреля 2019 года он получал 235,2 тысячи рублей. На второй позиции в рейтинге расположился генеральный директор "Центра транспортного планирования". В среднем ему платили около 231 тысячи рублей ежемесячно.

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Фото: Piter.tv