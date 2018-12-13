Как работали Адмиралтейские Верфи во время блокады

Николай Суздальцев объяснил, чем занимались сотрудники предприятия во время ВОВ.

Во время блокады "Адмиралтейские верфи" продолжали работать. О целеустремленности трудового коллектива предприятия во время ВОВ рассказал ведущий специалист производственного отдела испытания кораблей Николай Суздальцев.

Работа в блокадных условиях Ленинграда на верфях - это, конечно, колоссальная роль и самого адмиралтейского предприятия, и коллектива: тех работников, которые делали свое дело рассказывает спикер

В это время за станками встали женщины и дети, так как большинство из мужского коллектива отправилось в ополчение. Около шести тысяч человек решили уйти в ряды Красной армии. Специалист отмечает, что вернулось домой очень мало.

В общей сложности коллектив предприятия за годы Великой Отечественной войны занимался работами, связанными с подводными лодками, ремонтом судов. Представители "Адмиралтейских верфей" заваривали пробоины и восстанавливали корабли, чтобы те как можно скорее вернулись на поле боевых действий.

Ранее Piter.tv писал о том как создаются корабли на Адмиралтейских верфях.

Фото и видео: Piter.tv