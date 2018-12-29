Сергей Харлашкин: "Метро Фрунзенского радиуса запустят к осени"

Контракты на строительство станций метро Фрунзенского радиуса будут распределены между несколькими компаниями. Об этом на городском заседании заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.
Сейчас ведутся переговоры с подрядчиками (компании "Ойкумена", "Стройтрансгаз" и "Трансинжстрой"). Для этой задачи будут проводить мероприятия по недопущению аварийности. Станции метро хотят сдать к осени 2019 года.
Напомним, ранее Смольный решил расторгнуть три контракта с "Метростроем".
Фото: Piter.TV
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