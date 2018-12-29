Сергей Харлашкин: "Метро Фрунзенского радиуса запустят к осени"

Сейчас ведутся переговоры с возможными подрядчиками.

Контракты на строительство станций метро Фрунзенского радиуса будут распределены между несколькими компаниями. Об этом на городском заседании заявил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Сергей Харлашкин.

Сейчас ведутся переговоры с подрядчиками (компании "Ойкумена", "Стройтрансгаз" и "Трансинжстрой"). Для этой задачи будут проводить мероприятия по недопущению аварийности. Станции метро хотят сдать к осени 2019 года.

Напомним, ранее Смольный решил расторгнуть три контракта с "Метростроем".

Фото: Piter.TV