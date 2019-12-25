Группа планирует провести live-выступление.

В среду, 17 июня, стало известно о том, что KREC проведет концерт в автомобильном кинотеатре Петербурга. Об этом Piter.TV сообщили представители музыкантов.

Этот год несмотря ни на что не является исключением: 21 июня KREC выступят для вас на территории "Кинопаркинга" — единственного автомобильного кинотеатра города.

Известно, что группа планирует провести live-выступление под открытым небом 21 июня. Кроме того, также все желающие смогут подключиться к онлайн-трансляции концерта в формате 360VR на портале Lookport.

Ранее мы сообщали о том, что названы даты проведения "Евровидения" в 2021.

Фото:KREC/вк