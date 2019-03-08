КРАСОТА: ПЛЮС-МИНУС. Выставка в Манеже

Центральный выставочный зал «Манеж» совместно с проектом «Свободные художники Петербурга» представляют выставку «Красота +/-» («Красота: плюс-минус»). Проект соберет более 200 работ (живопись, графика, скульптура, керамика, художественная эмаль, фотографию) современных петербургских и московских художников — от классиков академической школы Андрея Андреевича Мыльникова и Евсея Евсеевича Моисеенко, через творчество Ларисы Кирилловой, Татьяны Федоровой, Михаила Копылкова, Олега Яхнина, Николая Сажина, Ольги

КРАСОТА: ПЛЮС-МИНУС. Выставка в Центральном выставочном зале "Манеж" АРТЛИКБЕЗ № 197 арт-гиды: Вадим Климов и Вячеслав Корнев оператор: Андрей Кузькин; музыка: Delta Worldwide Group Санкт-Петербург, 5 марта 2019 #артликбез #красота #питер #спб #манеж #искусство #киноликбез #петербург #весна #боровский #живопись #скульптура #киноликбез 5 фотографий предыдущие следующие







