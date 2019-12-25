КПРФ устроил митинг на площади Ленина

Прямо сейчас на площади Ленина проходит согласованный митинг, организованный отделением партии КПРФ в Петербурге.
Цель акции — защита законных прав граждан.
Организаторы митинга выступют против мусорной реформы и уничтожения зеленых насаждений, сноса гаражей. Также их волнует вопрос транспортной реформы. Не обошли стороной и повышение пенсионного возраста.
По словам очевидцев, сейчас народу на митинге не очень много — около 200 человек.
Ранее мы сообщили, что начался митинг в защиту обрушившегося СКК.
Фото: ВКонтакте
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