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КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Сегодня, 11:59
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matveyvn

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции

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Также фракция коммунистов предлагает освободить малый и средний бизнес от региональных налогов.

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции. Об этом пишут "РИА Новости".

Известно, что фракция коммунистов направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросили выплатить по 20 тысяч рублей каждому москвичу — в том числе и несовершеннолетним.

Также фракция КПРФ предлагает освободить малый и средний бизнес от региональных налогов.

Ранее мы сообщали, что в России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь количество заразившихся новой инфекцией в России с начала эпидемии достигло 18 328 человек. За последние сутки от коронавируса в России умерло 18 человек, всего — 148. Выздоровело с начала эпидемии 1470 человек. За прошедшие сутки выписаны из больниц 179 человек, переболевших коронавирусом.

Теги: коммунисты, коронавирус, кпрф, мосгордума
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 12:31

Только Москвичам ? А  остальным людям, например семьям с детьми, где мамы находятся по уходу за ребенком, а папа работает в частной компании и без зарплаты сейчас, а кредиты никто не отменял? А пенсионерам? Получается только Москвичи люди. Больше за КПРФ голосовать не буду, верила Вам, как оказалось, зря. Обидно.   

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