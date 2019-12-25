Также фракция коммунистов предлагает освободить малый и средний бизнес от региональных налогов.

КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции. Об этом пишут "РИА Новости".

Известно, что фракция коммунистов направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину, в котором попросили выплатить по 20 тысяч рублей каждому москвичу — в том числе и несовершеннолетним.

Также фракция КПРФ предлагает освободить малый и средний бизнес от региональных налогов.

Ранее мы сообщали, что в России за сутки выявлено 2 558 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь количество заразившихся новой инфекцией в России с начала эпидемии достигло 18 328 человек. За последние сутки от коронавируса в России умерло 18 человек, всего — 148. Выздоровело с начала эпидемии 1470 человек. За прошедшие сутки выписаны из больниц 179 человек, переболевших коронавирусом.