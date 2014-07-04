Контроль уборки снега в Петербурге будет проходить в онлайн-формате

В ближайшие дни систему "Объекты городской среды" начнут тестировать.

Контроль за зимней уборкой территории в Северной столице решено осуществлять в режиме онлайн при помощи системы "Объекты городской среды". Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

К системе уже успешно присоединились ГУП "Петербургский метрополитен" и СПб ГКУ "Городской центр управления парковками". Они будут следить за качеством уборки снега у станций подземки и на перехватывающих парковках.

В ближайшие дни систему начнут тестировать. По поручению временно исполняющего обязанности начальника ГАТИ Алексея Геращенко, дополнительные задачи будут поставлены на 132 объектам петербургского комтранса.

Ранее в "Водоканале" рассказали о подготовке снегоплавильных и снегоприёмных пунктов.

Фото: Piter.TV