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Контроль уборки снега в Петербурге будет проходить в онлайн-формате
Сегодня, 10:38
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Контроль уборки снега в Петербурге будет проходить в онлайн-формате

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В ближайшие дни систему "Объекты городской среды" начнут тестировать.

Контроль за зимней уборкой территории в Северной столице решено осуществлять в режиме онлайн при помощи системы "Объекты городской среды". Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

К системе уже успешно присоединились ГУП "Петербургский метрополитен" и СПб ГКУ "Городской центр управления парковками". Они будут следить за качеством уборки снега у станций подземки и на перехватывающих парковках.

В ближайшие дни систему начнут тестировать. По поручению временно исполняющего обязанности начальника ГАТИ Алексея Геращенко, дополнительные задачи будут поставлены на 132 объектам петербургского комтранса. 

Ранее в "Водоканале" рассказали о подготовке снегоплавильных и снегоприёмных пунктов.

Фото: Piter.TV

 

Теги: санкт-петербург, уборка снега
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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