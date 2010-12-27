КНДР запустила баллистическую ракету над Японией

Северная Корея совершила несанкционированную "атаку" на Японию.

Как сообщает ТАСС, КНДР запустила баллистическую ракету над территорией Японии. Ракета пролетела над северной частью территории страны. Правительство Японии предупредило граждан о возможной воздушной угрозе и рекомендовало укрыться в безопасных местах. Власть приняла решение не сбивать объект из Северной Кореи.

В настоящее время представители Японии сообщили о том, что пострадавших нет. Материального ущерба государству также нанесено не было.

Стоит отметить, что КНДР уже несколько раз была замечена за запуском баллистических ракет, однако, это первый случай, когда объект был направлен в сторону Японии и прошел в непосредственной близости от островов. Например, издание Вашингтон пост рассказывает о том, что в 1998 и 2009 ракеты из северной Кореи пролетали у островов Японии, но тогда страна была предупреждена о намерениях КНДР. В то время запуски осуществлялись в рамках космической программы.