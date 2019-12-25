Кронштадский морской завод подготовил судно "Адмирал Владимирский" к параду ВМФ

На Кронштатдском морском заводе (КМЗ) завершился профилактический ремонт исследовательского судна "Адмирал Владимирский", который станет участником парада ВМФ. В пресс-службе КМЗ заметили, что белоснежный корпус корабля будет выделяться среди серых и темных боевых суден.
Отмечается, что в прошлом месяце "Адмирал Владимирский" вернулся из полугодовой океанографической экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды. После долгого путешествия 45-летнее судно отправилось на ремонт и сервисное обслуживание.
Всего КМЗ готовит к параду 25 кораблей и судов, масштабное мероприятие состоится 26 июля в Петербурге и Кронштадте.
Ранее мы рассказывали, что фрегат "Адмирал Касатонов" передали ВМФ.
Фото: пресс-служба "КМЗ"
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