Фрегат "Адмирал Касатонов" передали ВМФ

На "Северной верфи" подписан акт приемки военного корабля в состав ВМФ России.

Фрегат "Адмирал Касатонов" передали Военно-морскому флоту России. Об этом журналистам ТАСС рассказал председатель комиссии государственной приемки корабля Виктор Иванов. Информацию подтвердил ответственный сдатчик Денис Цветков. Стороны подписали на "Северной верфи" в Петербурге акт приемки первого серийного фрегата проекта 22350.

Чиновники отметили, что данный документ должен будет утвердить главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов. После этого на фрегате "Адмирал Касатонов" поднимут Андреевский флаг. Это означает, что корабль находится в составе ВМФ.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" закончил испытания.