ККИ выселил восемь торговых точек, незаконно использующих помещения

Все арендаторы теперь должны освободить помещения.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге ККИ выселил восемь торговых точек, которые незаконно использовали помещения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как оказалось, на Индустриальном проспекте незаконно занимала сауна в 120 "квадратов". Там устроили бильярд, бассейн, парные и развлекательную зону. За помещение владельцы задолжали более 1,8 млн рублей.

Также незаконных владельцев обнаружили в общепите по Большой Морской улице, в стоматологи на улице Севастьянова и на 7-й Красноармейской улице.

Всех арендаторов попросили освободить помещения.

Ранее мы сообщали о том, что на углу Невского проспекта у входа в "Макдональдс" выстроилась очередь.

Фото:пресс-служба комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга/вк