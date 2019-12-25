ККИ выселил квест с расчленёнкой из дома в переулке Джамбула

В Петербурге из дома в переулке Джамбула выселили квест с расчлененкой. Об этом сообщили в городском комитете по Контролю за имуществом.
В подвале находился квест в стиле фильмов ужасов. Гости должны были решить загадки и выбраться из помещения, заполненного бутафорскими частями человеческих тел.
Известно, что пользователи занимали помещение без действительного договора аренды. Как оказалось, арендодатель не имел права сдавать данные площади. Дело в том, что подвал находился в собственности города.
Ранее мы сообщали о том, что ККИ отвоевал у наглых пользователей помещения городского нежилого фонда.
Фото: ККИ
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