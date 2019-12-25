ККИ выселил квест с расчленёнкой из дома в переулке Джамбула

Подвал планируют передать в пользование религиозной организации.

В Петербурге из дома в переулке Джамбула выселили квест с расчлененкой. Об этом сообщили в городском комитете по Контролю за имуществом.

В подвале находился квест в стиле фильмов ужасов. Гости должны были решить загадки и выбраться из помещения, заполненного бутафорскими частями человеческих тел.

Известно, что пользователи занимали помещение без действительного договора аренды. Как оказалось, арендодатель не имел права сдавать данные площади. Дело в том, что подвал находился в собственности города.

Ранее мы сообщали о том, что ККИ отвоевал у наглых пользователей помещения городского нежилого фонда.

Фото: ККИ