ККИ выселил кафе "Фалафель" из подвала дома на Загородном проспекте 

Пункт общественного питания работал в помещении без необходимых документов.

В среду, 18 сентября, сотрудники комитета по контролю за имуществом по Северной столице выселил кафе "Фалафель" из подвала дома на Загородном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Незаконное кафе располагалось в подвале дома, который признан объектом культурного наследия. Так, в 1864—1878 годах там жил врач Сергей Боткин.

Пункт общественного питания работал в помещении без необходимых документов.

По результатам обследования выявлено самовольное использование помещения под продуктовый магазин. Ранее заключенный в отношении данного объекта нежилого фонда договор аренды с ООО "Александрия" был расторгнут в апреле текущего года сказано в сообщении

Ранее мы сообщали о том, что КРТИ нашел проектировщика станций "коричневой" ветки метро.

Фото:ККИ