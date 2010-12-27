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ККИ выселил кафе "Фалафель" из подвала дома на Загородном проспекте 
Сегодня, 17:36
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IRINA_CHALKINA

ККИ выселил кафе "Фалафель" из подвала дома на Загородном проспекте 

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Пункт общественного питания работал в помещении без необходимых документов.

В среду, 18 сентября, сотрудники комитета по контролю за имуществом по Северной столице выселил кафе "Фалафель" из подвала дома на Загородном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Незаконное кафе располагалось в подвале дома, который признан объектом культурного наследия. Так, в 1864—1878 годах там жил врач Сергей Боткин. 

Пункт общественного питания работал в помещении без необходимых документов.

По результатам обследования выявлено самовольное использование помещения под продуктовый магазин. Ранее заключенный в отношении данного объекта нежилого фонда договор аренды с ООО "Александрия" был расторгнут в апреле текущего года

сказано в сообщении

Ранее мы сообщали о том, что КРТИ нашел проектировщика станций "коричневой" ветки метро.

Фото:ККИ

 

Теги: кки, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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