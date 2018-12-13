ККИ демонтирует заборы у Нижнего Большого Суздальского озера

Чиновники принудительно разбирают конструкции, незаконно установленные на городской земле.

Петербургские чиновники из Комитета по контролю за имуществом демонтируют с берега Нижнего Большого Суздальского озера незаконные заборы. Об этом сообщает Gazeta.SPb со ссылкой на пресс-службу ККИ.

Отмечается, что подрядчики освободят городскую территорию от одного гектара самовольно установленных конструкций. Проблемные зоны выявлены на Выборгском шоссе, 160. Там несанкционированным забором заняты два участка. Владельцы присоединили территорию с собственной земле.

От добровольного освобождения местные жители отказались. Чиновником пришлось заниматься сносом объектов в принудительном порядке. После этого с нарушителей взыщут денежные средства, которые комитет Смольного потратил на работы.

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Фото: пресс-служба ККИ