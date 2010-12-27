ККИ разобрал незаконное летнее кафе в Комарово

Компания привлечена к административной ответственности.

В четверг, 8 августа, сотрудниками Комитета по контролю за имуществом Петербурга ликвидировали летнюю площадку ресторана в Курортном районе.

Как оказалось, находчивые предприниматели незаконно установили летнее кафе на Приморском шоссе, вблизи дома 460Б. Отметим, что этот участок являлся городской собственностью.

Сезонный объект общественного питания представляет собой летнее кафе на деревянном подиуме с выносными столиками и установленными по периметру ограждениями. Летняя терраса занимает площадь 300 кв. метров сказано в сообщении

Кроме того, владельцы заведения также незаконно огородили примыкающую территорию для хозяйственных нужд ресторана. В итоге сотрудники ККИ разобрали постройку.

Компания привлечена к административной ответственности.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург затопило летним дождем.

Фото:ККИ