Сотрудники ККИ освободили около 10 земельных участка в четырех районах Петербурга

В ходе рейдов были закрыты незаконные торговые объекты, расположенные на улицах Маршала Захарова и Типановой, улице Котина, площади Балтийского вокзала и Якорной площади в Кронштадте.

С начала декабря освобождено примерно 10 участков земли от нелегальной уличной торговли в четырёх районах города. Комитет по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) вместе с дочерним предприятием СПб ГКУ "Центр повышения эффективности использования государственного имущества" (ЦПЭИГИ) провели операции по устранению несанкционированных торговых точек в Адмиралтейском, Красносельском, Московском и Кронштадтском районах.

В ходе рейдов были закрыты незаконные торговые объекты, расположенные на улицах Маршала Захарова и Типановой, улице Котина, площади Балтийского вокзала и Якорной площади в Кронштадте. На станции метро "Проспект ветеранов" были разобраны палатки, лотки, столы и модули, используемые для продажи еды, одежды и носков. Изъятые товары помещены на склад временного хранения.

Важно помнить, что торговать на этих землях могут только те предприниматели, у кого есть соответствующие договоры и разрешения. Нарушители закона понесут ответственность согласно действующему законодательству.

Ранее мы сообщили о том, что на проспекте Маршала Жукова устранили незаконные автомойку, стоянку и автосервис.

Фото и видео: ККИ