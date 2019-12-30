Смольный снес незаконные кафе и павильоны в четырех районах Петербурга

У предпринимателей не были заключены договоры об аренде земли.

На днях в четырех районах Петербурга снесли незаконные торговые павильоны. Собственников объектов хотят привлечь к административной ответственности, сообщили в пресс-службе городского комитета по контролю за имуществом.

Сотрудники ведомства освободили участок на проспекте Металлистов у дома №59, литера А. Там располагалась лавка с фруктами, овощами, выпечкой, колбасой, сувенирами и цветами. После расторжения договора с арендодателем землепользователь не спешил покинуть территорию.

На Варшавской улице у дома №108, литера А и у дома №69, литера А на Новоизмайловском проспекте снесли торговые павильоны, в которых торговали алкоголем.

Накануне освободить участки пришлось на Софийской улице у дома №44, литера А и на проспекте Ударников у дома 28/32, литера А.

ККМ собирается провести судебно-претензионную работу по возмещению нарушителями средств, которые потратили на то, чтобы освободить участки.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Алмаз-Антей" продаст комплекс напротив Балтийского вокзала для погашения кредита.

Фото: пресс-служба ККИ.