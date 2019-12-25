ККИ освободил 17 земельных участков от нелегальной торговли

Во вторник, 22 февраля, сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 17 земельных участков, которые использовали как места нелегальной торговли. Рейды прошли в шести районах города.
У станций метро "Академическая", "Проспект Ветеранов" и "Гражданский проспект", на улице Савушкина, на Комендантском и Ленинском проспектах, а также на проспекте Маршала Захарова места, где вели торговлю фруктами и овощами, были демонтированы.
Прилавок с рыбой убрали у станции метро "Академическая", а точку по торговле продуктами питания на проспекте Испытателей демонтировали.
На Дворцовой площади изъяли торговые стенд и стол с сувенирной продукцией, на Лахтинском проспекте также изъяли автолавку, где торговали выпечкой.
Еще несколько незаконных точек по продаже текстиля ликвидировали на Ленинском проспекте, улице Коллонтай, у станции метро "Проспект Ветеранов".
Отмечается, что в отношении предпринимателей, занимающихся незаконной торговлей возбуждены административные производства.
Ранее мы писали, что за прошедшую неделю в городе очистили от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов.
Фото: пресс-служба Смольного
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