ККИ освободил 17 земельных участков от нелегальной торговли

Незаконную точку по торговле продуктами питания на проспекте Испытателей демонтировали.

Во вторник, 22 февраля, сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 17 земельных участков, которые использовали как места нелегальной торговли. Рейды прошли в шести районах города.

У станций метро "Академическая", "Проспект Ветеранов" и "Гражданский проспект", на улице Савушкина, на Комендантском и Ленинском проспектах, а также на проспекте Маршала Захарова места, где вели торговлю фруктами и овощами, были демонтированы.

Прилавок с рыбой убрали у станции метро "Академическая", а точку по торговле продуктами питания на проспекте Испытателей демонтировали.

На Дворцовой площади изъяли торговые стенд и стол с сувенирной продукцией, на Лахтинском проспекте также изъяли автолавку, где торговали выпечкой.

Еще несколько незаконных точек по продаже текстиля ликвидировали на Ленинском проспекте, улице Коллонтай, у станции метро "Проспект Ветеранов".

Отмечается, что в отношении предпринимателей, занимающихся незаконной торговлей возбуждены административные производства.

Ранее мы писали, что за прошедшую неделю в городе очистили от снега 76% кровель и более 3 тыс. дворов.

Фото: пресс-служба Смольного