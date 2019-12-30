ККИ ликвидировал петербургский джаз-бар "Дом 7" 

Ведомство выявило незаконную перепланировку в заведении.

В понедельник, 20 января, стало известно о том, что сотрудники петербургского комитета по контролю за имуществом разобрали петербургский джаз-бар "Дом 7". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство выявило незаконную перепланировку в заведении. Отмечается, что джаз-бар находился в доме, который является объектом культурного наследия

"В рамках обследования объекта выявлены перепланировка и переустройство помещения: оборудован дверной проём, демонтированы перегородки и сантехническое оборудование", —сказано в сообщении.

В итоге город расторг с владельцами договор и попросил освободить помещение. Однако бар проигнорировал просьбу. В итоге сотрудники ККИ самостоятельно ликвидировали "Дом 7". В свою очередь владелец попросил постоянных посетителей не унывать. В настоящее время "Дом 7". находится в поисках помещения.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга намерены очистить город от маршруток этим летом.

Фото:pixabay