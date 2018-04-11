Арбитражный суд не поддержал бывшую управляющую компанию Мальцевского рынка

Бывший арендатор обратился в суд после того, как КИО отказал бизнесмену в приватизации помещений.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и области поддержал комитет имущественных отношений Смольного в споре на счет расторжения договора аренды с бывшей управляющей компанией Мальцевского рынка ЗАО "Аврора Инвест". Как сообщает "Петербургский дневник", расторжение договора аренды с ЗАО "Аврора Инвест" признали законным.

Напомним, в августе прошлого года КИО в адрес ЗАО "Аврора Инвест" направил уведомление, в котором говорилось о прекращении договора аренды торговых помещений рынка, так как истек срок действия. Несмотря на то, что по истечению 3-х месяцев в соответствии с Гражданским кодексом РФ соглашение было окончательно расторгнуто, бывший арендатор обратился в комитет с заявкой на выкуп помещений рынка.

После того, как Комитет имущественных отношений ответил бизнесмену отказом, общество обратилось в Арбитраж. Однако суд тоже встал на сторону КИО.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что УФАС выступил против принятия ЗакСом закона о ГУПах.

Фото: архив