УФАС выступил против принятия ЗакСом закона о ГУПах

В антимонопольной службе заявили, что это ограничивает конкуренцию.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу вынесло предупреждение городскому ЗакСу по поводу закона о ГУах, который хотят принять депутаты. Об этом в минувший вторник сообщили в пресс-службе УФАС.

В антимонопольной службе выразили сомнение по поводу закона, который уберет конкуренцию на право оказания услуг. Дело в том, что Законодательное Собрание хочет наделить Комитет имущественных отношений и ГУП "Городской управление инвентаризации и оценки недвижимость" полномочиями по инвентаризации участков по функциональному использованию территории, чтобы получать информацию, необходимую для расчета арендной платы за земельные участки, которые находятся в государственной собственности.

Стоит отметить, что не так давно Путин сделал замечание местным органам управления, которые ограничивают конкуренцию, передавая госзаказы ГУПам и МУПам. Из-за подобных законов экономика ежегодно теряет миллиарды рублей.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что УФАС выявил нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ.