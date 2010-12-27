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УФАС выявил нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ
Сегодня, 15:59
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nadiputintseva
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УФАС выявил нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ

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Чиновников к ответственности привлекать не стали.

12 марта городское Управление антимонопольной службы  рассмотрело дело о передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви, и нашло нарушения.

Как сообщает пресс-службу УФАС, передача производилась с нарушением порядка, который установил КИО. Согласно распоряжению, все культурные ценности должны были перейти к Епархии. Однако выяснилось, что договор был заключен с Приходом Сампосниевского собора, то есть с другим юридическим лицом.

Стоит отметить, что чиновников не накажут за нарушение закона. На заседании службы рассказали, что на прошлой неделе была изменена формулировка постановления городского правительства. Согласно новому документу, договор о передачи ценностей необходимо заключать не с епархией, а с фактическим пользователем.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в петербургском отделении УФАС приняли жалобу депутата-оппозиционера Максима Резника по поводу формальных сторон процесса передачи Сампсониевского собора РПЦ.

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Теги: новости спб , передача рпц , рпц , сампсониевский собор , уфас
Категории: Новости СПб

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    Сегодня 17:34

    Ну да: позакоптили алтарь и иконы, воском заляпали "культурные ценности" - и виноватых нет, и наказывать некого. Продолжайте в том же духе, господа чиновники. Только не потом делайте удивленных глаз по поводу "правового нигилизма" россиян!

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