УФАС выявил нарушения при передаче Сампсониевского собора РПЦ

Чиновников к ответственности привлекать не стали.

12 марта городское Управление антимонопольной службы рассмотрело дело о передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви, и нашло нарушения.

Как сообщает пресс-службу УФАС, передача производилась с нарушением порядка, который установил КИО. Согласно распоряжению, все культурные ценности должны были перейти к Епархии. Однако выяснилось, что договор был заключен с Приходом Сампосниевского собора, то есть с другим юридическим лицом.

Стоит отметить, что чиновников не накажут за нарушение закона. На заседании службы рассказали, что на прошлой неделе была изменена формулировка постановления городского правительства. Согласно новому документу, договор о передачи ценностей необходимо заключать не с епархией, а с фактическим пользователем.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в петербургском отделении УФАС приняли жалобу депутата-оппозиционера Максима Резника по поводу формальных сторон процесса передачи Сампсониевского собора РПЦ.