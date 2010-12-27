УФАС разберется с возможными нарушениями при передаче Сампсониевского собора епархии

УФАС рассмотрит жалобу депутата Максима Резника на процедуру передачи Сампсониевского собора Русской Православной Церкви.

В петербургском отделении УФАС приняли жалобу депутата-оппозиционера Максима Резника по поводу формальных сторон процесса передачи Сампсониевского собора РПЦ. Об этом сообщает "Фонтанка". Ведомство не исключает, что процедура передачи храма Санкт-Петербургской епархии содержала определенные нарушения закона о защите конкуренции. В ближайшее время УФАС проверит все обстоятельства, при которых Сампсониевский собор передали Церкви.

Напомним, что с заявлением о передаче храма в Смольный обратилась Санкт-Петербургская епархия Русской православной церкви. Комитет имущественных отношений согласился передать собор епархии, но по факту документы о передаче собор были подписаны с приходом при храме. Формально, речь идет о разных юридических лицах, хотя на практике они являются родственными структурами.

Теперь УФАС предстоит ответить на вопрос, о том, была ли возможна передача Сампсониевского собора таким путем, и нет ли здесь нарушения закона о защите конкуренции. Напомним, что в этом году храм 18-го века постройки был передан в пользование РПЦ на 49 лет.

Фото: museum.ru