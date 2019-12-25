КИО упростил выдачу разрешений для летних кафе в Петербурге

С 25 июня начинается прием заявлений на выдачу таких разрешений.

В петербургском комитете имущественных отношений приступили к приему заявлений на выдачу разрешения для размещения летних кафе. Как сообщили в пресс-службе КИО, в текущем сезоне вынести столики к капитальным заведениям общепита будет проще: специальный порядок разработали для поддержки рестораторов.

Согласно новому порядку, установить сезонный объект можно будет, не включая участок в Схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и не оформляя договора на размещение НТО. Текущим летом столики и стулья примут статус элементов благоустройства, но разработка проекта благоустройства при этом не потребуется.

Подать заявку на размещение летних кафе можно через Личный кабинет арендатора на сайте комитета. Подробности оформления заявки можно прочесть в рекомендации КИО.

Ранее мы сообщали, что с петербургскими предпринимателями поделились инструкцией по открытию летних кафе

Фото: pixabay