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КИО расширил программу приватизации госимущества на 2018 год
Сегодня, 11:22
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alexandra08
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КИО расширил программу приватизации госимущества на 2018 год

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Список ведомства вошли два объекта культурного наследия: первый расположен на улице Чайковского, а второй  -  в Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте.

Комитет имущественных отношений расширит программу приватизации на 2018 год. Как сообщили в пресс-службе Смольного, в документы КИО было включено здание на Вознесенском проспекте, 16 литера А. Ранее там был комитет финансов Петербурга.

Список КИО также вошли два объекта культурного наследия: первый расположен на улице Чайковского, а второй  -  в Петергофе на Санкт-Петербургском проспекте. Кроме того, ведомство планирует приватизировать  государственное унитарное производственное ремонтно-эксплуатационное предприятие "Парголово". Смольный также реализует акции ОАО "Поликлиника городская стоматологическая № 21" и ОАО "Городская стоматологическая поликлиника № 24". Сейчас новая программа приватизации на 2018 год включает в себя два объекта недвижимости: здание на Гороховой улице, и объект культурного наследия в Сестрорецке на Парковой улице.

Ранее сообщалось, что КИО и "СПб Реновация" не поделили религиозный объект в Усть-Славянке.

Фото: КИО / официальный сайт.

Теги: кио , комитет имущественных отношений , парголово , петергоф
Категории: Новости СПб Лента новостей

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