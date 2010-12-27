КИО и "СПб Реновация" не поделили религиозный объект в Усть-Славянке

Компания "СПб Реновация" подала иск к комитету имущественных отношений Петербурга, 31 июля сообщает издание "Коммерсант".
Поводом стало решение ведомства о передаче здания в поселке Усть-Славянка в собственность Церкви христиан веры евангельской пятидесятников. В связи с этим застройщик не сможет возвести третью очередь жилого комплекса "Живи в Рыбацком".
В картотеке арбитражных дел указано, что "СПБ Реновация" признает недействительным правовой акт, выданный комитетом имущественных отношений. Сейчас компания не может договориться с представителями церкви, которые отказываются продать здание или переехать в другое.
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