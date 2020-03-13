КХЛ обсуждает с клубами новый формат проведения плей-офф

По информации "Чемпионат.com", руководство Континентальной хоккейной лиги обсуждает вопрос об изменении формата плей-офф Кубка Гагарина.
"Лига проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами о вариантах проведения матчей второго раунда плей-офф. В случае изменений в формате проведения матчей лига сообщит об этом дополнительно. При принятии решения КХЛ будет придерживаться законодательства стран, участвующих в чемпионате команд" - сообщает пресс-служба турнира.
По итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина определились следующие пары: СКА - "Йокерит", "Динамо" - ЦСКА, "Ак Барс" - "Салават Юлаев" и "Барыс" - "Сибирь".
Напомним, что "Йокерит" проведет домашние матчи со СКА без зрителей из-за угрозы коронавируса.
Фото: VK / @khl
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