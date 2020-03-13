КХЛ обсуждает с клубами новый формат проведения плей-офф

По информации "Чемпионат.com", руководство Континентальной хоккейной лиги обсуждает вопрос об изменении формата плей-офф Кубка Гагарина.

"Лига проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами о вариантах проведения матчей второго раунда плей-офф. В случае изменений в формате проведения матчей лига сообщит об этом дополнительно. При принятии решения КХЛ будет придерживаться законодательства стран, участвующих в чемпионате команд" - сообщает пресс-служба турнира.