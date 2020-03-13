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КХЛ обсуждает с клубами новый формат проведения плей-офф

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Об этом сообщила пресс-служба лиги.

По информации "Чемпионат.com", руководство Континентальной хоккейной лиги обсуждает вопрос об изменении формата плей-офф Кубка Гагарина.

"Лига проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами о вариантах проведения матчей второго раунда плей-офф. В случае изменений в формате проведения матчей лига сообщит об этом дополнительно. При принятии решения КХЛ будет придерживаться законодательства стран, участвующих в чемпионате команд" - сообщает пресс-служба турнира.

По итогам первого раунда плей-офф Кубка Гагарина определились следующие пары: СКА - "Йокерит", "Динамо" - ЦСКА, "Ак Барс" - "Салават Юлаев" и "Барыс" - "Сибирь".

Напомним, что "Йокерит" проведет домашние матчи со СКА без зрителей из-за угрозы коронавируса.

Фото: VK / @khl

Теги: континентальная хоккейная лига, коронавирус, кубок гагарина
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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