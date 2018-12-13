КГИОП: здание Главпочтамта реставрируют без согласия

Депутат заявил, что КГИОП не подтвердил разрешение на ведение работ в историческом здании.

В КГИОПе рассказали, что здание Главпочтамта в Петербурге реставрируют без соглашения с ведомством. Об этом заявил Борис Вишневский. Политик заметил, что данный ответ чиновники дали ему в ответ на обращение.

В конце января 2019 года КГИОП действительно зарегистрировал заявление о ремонте. Работы направлены на сохранение исторического памятника. Однако, начать мероприятия по восстановлению объекта можно было только после проведения историко-культурной экспертизы. На данный момент подобная документация от "Почты России" в ведомство не поступала.

Напомним, что объект закрылся на работы до 2021 года. Ранее представители "Почты России" собирались завершить ремонт фасадов за год.

Ранее Piter.tv писал о том, что прокуратура требует привести "Флигель" на Расстанной в порядок.

Фото: Piter.tv