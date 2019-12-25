Главпочтамт в Петербурге планируют превратить в общественное пространство

Исторический объект, расположенный в центральной части города, сменил собственника в конце января 2026 года.

Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский выразил надежду в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что инвестор представит план развития Почтового квартала, отметив, что приобретение исторического здания Главпочтамта не должно привести к его дальнейшему разрушению и потере ценности.

Исторический объект, расположенный в центральной части города, сменил собственника в конце января 2026 года. Компания ООО "Энергетическое межрегиональное холдинговое объединение" приобрела здание на аукционе за 1,277 миллиарда рублей. Продажа проходила по инициативе АО "Почта России". Общая площадь здания составляет 13,7 тыс. кв. м, а участок занимает 7,4 тыс. кв. м.

Александр Бельский указал, что новый владелец планирует воспользоваться концепцией развития, которая рассматривалась ранее администрацией города при участии бывшего вице-губернатора Евгения Елина, занимавшего должность с января 2019 по февраль 2021 года. Политик подтвердил, что концепция осталась прежней и предполагает создание многофункционального пространства, включающего гостиницу, ресторанные комплексы и общественные зоны.

Хотя сроки предоставления плана развития новому владельцу пока не определены, власти рассчитывают вскоре получить подробную информацию о будущем проекте.

