Беглов и Бельский обсудили перспективы развития "Ленфильма"

Во вторник, 10 февраля, в стенах киностудии "Ленфильм" прошла встреча представителей трудового коллектива с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым и председателем Законодательного собрания Александром Бельским. Основной темой обсуждения стали будущие перспективы развития студии. Александр Беглов выразил стремление сделать "Ленфильм" ведущим игроком в отечественном кинематографе. Это событие последовало вскоре после того, как 100% акций предприятия были переданы в городскую собственность.

Согласно информации, полученной от городской администрации, в рамках "Ленфильма" планируется создание картин, посвященных "людям, их судьбам и значимым вехам нашей истории". Кроме того, на базе студии будет реализована программа подготовки молодых специалистов в области кино: режиссеров, сценаристов и операторов. Ранее в Смольном также затрагивалась идея создания на территории "Ленфильма" общественного пространства.

Процесс передачи "Ленфильма" Петербургу активно прорабатывался на протяжении последнего года. Соответствующий указ был подписан президентом Владимиром Путиным. Предполагается, что помимо Смольного, в поддержке развивающейся студии примет участие и Министерство культуры.

Фото: ВКонтакте / Киностудия "Ленфильм"