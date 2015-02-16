КГИОП требует восстановить лепнину, рухнувшую с фасада дома Савина

В комитете уточнили, что демонтировать лепнину и декор с фасадов можно только при крайней необходимости.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры через суд потребует провести работы по восстановлению лепнины на фасадах дома Савина на Большой Пушкарской улице и Дома дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества на Большой Зелениной. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Ведомство составляет иск на ООО "Жилкомсервис № 2 Петроградского района" об обязательстве провести противоаварийные работы на фасадах в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда. Кроме того, в иске КГИОП требует провести противоаварийные работы на фасадах в течение 6 месяцев.

В комитете уточнили, что демонтировать лепнину и декор с фасадов можно только при крайней необходимости.

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Фото: пресс-служба КГИОП