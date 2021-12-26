Ангела с крыши дома на Рылеева увезли в Москву

Ангела отвезли в Москву и установили на посольство Литвы

Скульптуру ангела отвезли в Москву и установили на посольство Литвы. Фигуру создал польский автор Вайдотас Рамошка. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в пресс-центре дипмиссии.

Напомним, что днем ранее с крыши дома № 37 на улице Рылеева пропала скульптура ангела. На это обратил внимание градозащитник Ярослав Костров. В КГИОП уточнили, что согласно информации из открытых источников, скульптура "Ангел" литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Отмечается, что она выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является.

Ранее мы писали, что в Павловске 18 мая откроют памятник Анне Зеленовой. Президиум Союза музеев России объявил сбор средств на установку объекта.

Фото: Вконтакте / Ярослав Костров