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В Павловске 18 мая откроют памятник Анне Зеленовой
Сегодня, 9:22
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В Павловске 18 мая откроют памятник Анне Зеленовой

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Президиум Союза музеев России объявил сбор средств на установку объекта.

В Павловске появится памятник искусствоведу Анне Зеленовой. Его планируют установить 18 мая. Скульптура будет украшать сквер перед конюшнями Образцового кавалерийского полка. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Павловск".

Президиум Союза музеев России объявил сбор средств на установку объекта. Собранные деньги потратят на завершение скульптурной композиции, ее отливки и установки. Часть денег направят на съемки документального фильма об ученом. 

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Фото: пресс-служба ГМЗ "Павловск", ВКонтакте / Пушкинский район Санкт-Петербурга

 

 

Теги: культура, павловск, памятник анне зеленовой, скульптура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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