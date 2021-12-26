Скульптура ангела пропала с дома на Рылеева

Скульптура выполнена из пенопласта.

Стало известно, что с крыши дома № 37 на улице Рылеева пропала скульптура ангела. На это обратил внимание градозащитник Ярослав Костров.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на КГИОП, особняк А.С. Тургеневой является выявленным объектом культурного наследия, а вот скульптура — нет.

В комитете уточнили, что согласно информации из открытых источников, скульптура "Ангел" литовского скульптора Вайдотаса Рамошка была установлена на фронтоне здания в 2000-х годах. Отмечается, что она выполнена из пенопласта и предметом охраны объекта не является.

Фото: Вконтакте / Ярослав Костров