КГИОП согласовал строительство жилого комплекса на месте завода "Севкабель"

В планах построить 6 домов.

Комитет по охране памятников согласовал строительство жилых домов на месте одного из корпусов завода "Севкабель". Информация была опубликована на сайте КГИОП.

Завод находится на Кожевенной линии, 39/5. Сейчас на участке располагается производственный корпус. Территория может быть использована по назначению "многоэтажная жилая застройка". Проект предполагает возведение пяти 10-этажных домов и один 5-этажный. Высота новых зданий не должна превышать 31,85 метра.

Производство с Кожевенной линии начали переносить в 2020 году. В качестве новой площади выбрали кластер на Кировском заводе.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на северном намыве Васильевского острова планируют поселить почти 30 тысяч человек. Построить дома собирается компания ЛСР.

Фото: Piter.tv