КГИОП согласовал эскизный проект терминала ВСМ в Петербурге

Планируется построить терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали с максимальной высотой 22,5 метра от уровня земли, включая устройство привокзальной площади и улично-дорожную сеть.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) утвердил эскизный проект терминала для высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

Согласно проекту, планируется построить терминал высокоскоростной железнодорожной магистрали с максимальной высотой 22,5 метра от уровня земли, включая устройство привокзальной площади и улично-дорожную сеть. Также предусмотрено создание парковки с максимальной высотной отметкой 27,9 метра от поверхности земли.

Все эти работы полностью соответствуют требованиям режима охранной зоны.

Ранее Минтранс назвал стоимость проезда на ВСМ Москва – Петербург.Фото: "Первый проектный институт"