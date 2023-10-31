Минтранс назвал стоимость проезда на ВСМ Москва – Петербург

Цена будет действительна на старте движения новых поездов, которое должно начаться в третьем квартале 2028 года.

Стоимость билета на ВСМ между Москвой и Петербургом составит 8905 рублей, сообщил заместитель министра транспорта Дмитрий Зверев. По его словам, такая цена будет действительна на старте движения новых поездов, которое должно начаться в третьем квартале 2028 года.

Ранее сообщалось, что первая партия высокоскоростных подвижных составов для ВСМ Москва – Петербург поступит на магистраль в 2028 году. Начальная партия включает шесть поездов (два пилотных образца), которые будут доставлены в первом квартале. Еще по семь составов будут поставлены во втором и третьем кварталах, а последние восемь – ближе к концу года.

Выпуск высокоскоростных составов осуществляется заводом "Уральские локомотивы". В каждом поезде будет восемь вагонов, вмещающих 454 пассажирских места.

Протяженность высокоскоростной магистрали составит 679 километров. Поезда будут передвигаться по ней со скоростью 360 км/ч с возможностью разгона до 400 км/ч.

Ранее мы сообщили о том, что с 15 декабря запустят поезд из Петербурга в Симферополь.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков