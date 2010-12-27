КГИОП хочет через суд обязать коммунальщиков вернуть прежний вид лепнине на Петроградской

Компания не согласовала проектную документацию с чиновниками.

КГИОП требует ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района" восстановить лепнину на лицевом фасаде дома 1/3, расположенном на Малом проспекте Петроградской стороны. В связи с этим, по сообщению Смольного, ведомство подготовило иск к коммунальщикам.

Отмечается, что данные требования связанны с тем, что здание относится к объектам культурного наследия, а также находится в историческом районе Культурной столицы. В конце прошлого года компания начала работы по самовольному восстановлению утраченных элементов, не согласовав проект с чиновниками.

Ранее "Жилкомсервис" по решению Петроградского суда был оштрафован на 100 тыс. рублей по протоколу "нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия". Сейчас КГИОП требует компанию восстановить утраченную лепнину по историческим материалам. Также новый проект должен быть в обязательном порядке согласован с комитетом.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что специалисты вернут исторический рисунок расстекловки на дореволюцинную подстанцию на Калинина.

Фото: КГИОП