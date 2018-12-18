Специалисты вернут исторический рисунок расстекловки на дореволюцинную подстанцию на Калинина

Здание полностью отреставрируют.

На улице Калина отреставрируют дореволюционную электроподстанцию. Проект восстановительных работ согласован, сообщает пресс-служба КГИОП.

В здании есть машинный зал, котельная с мезонином, фасад сделан из кирпича с элементами неоготики. В ХХ веке облик постройки претерпел изменения в процессе эксплуатации, историческую внутреннюю планировку сохранить не удалось.

Реставраторы займутся восстановлением защитного слоя бетона, декоративных элементов, в порядок нужно привести и красочный слой. Отремонтировать нужно полы, потолки, заколоченные окна, поздние кирпичные постройки будут убраны. Специалисты воссоздадут исторический рисунок расстекловки.

Сейчас в здании находится действующая станция Волхов-Южная, постройка находится в собственности Ленэнерго.

Фото: пресс-служба КГИОП