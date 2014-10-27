Смольный подтвердил незаконность перепланировки в Сампсониевском соборе

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подтвердил, что перепланировки в Юбилейного домика Сампсониевского собора были незаконными.

Представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры подтвердили, что переделка в Юбилейном домике, который входит в состав комплекса Сампсониевского собора, была незаконной. Затеянные РПЦ изменения противоречат законам об охране культурного наследия.

КГИОП рассматривал вопрос после обращения парламентария ЗакСа Бориса Вишневского. Депутат заметил, что о перепланировке в соборе он узнал совсем недавно и сразу направил запрос. Его информация подтвердилась.

"Видимо, церковники считают, что с переданным им имуществом (даже если это часть федерального памятника) можно делать все, что угодно, без всякого контроля. Мы заставим их понять, что это не так", - написал Вишневский на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно, что Росреестр приостановил передачу Сампсониевского собора РПЦ после обращения депутата.

Фото: Instagram / v_and_sasha