УФАС признало нарушения закона при передаче Сампсониевского собора РПЦ

Петербургский УФАС 12 марта огласит предписание об устранении нарушений в связи с передачей Сампсониевского собора.

Комиссия петербургского УФАС рассмотрела дело о передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви и признала, что этот переход был осуществлен с нарушением закона. Об этом сообщается в заключении, которая подготовила антимонопольная служба.

Комитет имущественных отношений Смольного должен был предоставить собор в эксплуатацию петербургской епархии РПЦ после заключения с этой организацией договора о передаче музейных ценностей. Но договор КИО подписал не с епархией, а с приходом Сампсониевского собора. Кроме того, этот договор не утверждал Минкульт, как требуется законодательством.

В комитете имущественных отношений указали на устав епархии, в котором идет речь о том, что приход входит в епархиальную структуру и считается ее "каноническим подразделением". Это значит нет никакой разницы с какой конкретно организацией город заключил договор о музейных предметах. Однако антимонопольщики эту мысль не поддержали, и в заключении говорится, что согласно ЕГРЮЛ, приход Сампсониевского собора - это другая организация.

В настоящее время в пользовании прихода находится здание Сампсониевского собора, несмотря на то, что это разнится с постановлением комитета имущественных отношений.

В связи с этим в УФАС решили, что КИО нарушил закон "О защите конкуренции", который устанавливает правила передачи государственного имущества религиозным организациям без конкурсных процедур.

Сообщается, что 12 марта УФАС огласит предписание об устранении нарушений. Однако стоит заметить, что за это время стороны могут возразить.