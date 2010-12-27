Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Суд подтвердил законность передачи Сампсониевского собора РПЦ
Сегодня, 16:46
0
alexandra08
72

Суд подтвердил законность передачи Сампсониевского собора РПЦ

0
 
 

Решение управления федеральной антимонопольной службы было отменено.

Арбитражный суд признал законной передачу Сампсониевского собора РПЦ, сообщает 6 июля "Коммерсант".

Решение управления федеральной антимонопольной службы было отменено. Как сообщили в комитете имущественных отношений, в своей работе ведомство превысило полномочия, потому что "вопрос передачи религиозных объектов не регулируется законом о защите конкуренции".

Ранее Piter.TV писал, что УФАС сообщило о нарушениях закона о защите конкуренции при передаче собора РПЦ. В антимонопольной службе заявили, что был нарушен порядок: договор о передаче культурных ценностей заключили с епархией, а договор о передаче объекта - с приходом Сампсониевского собора.  Ранее такую же информацию подтверждал и депутат ЗакСа Максим Резник.

Фото: museum.ru

Теги: рпц , сампсониевский собор , уфас
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5