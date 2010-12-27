Росреестр приостановил передачу Сампсониевского собора РПЦ после обращения депутата

Депутат Законодательного собрания Максим Резник обратился в Росреестр в связи с передачей в безвозмездное пользование Русской православной церковью Сампсониевского собора. В результате регистрацию договора приостановили.

Росреестр по Санкт-Петербургу приостановил регистрацию договора безвозмездного пользования Русской православной церковью Сампсониевским собором до 25 сентября. Ведомство нашло многочисленные нарушения в соглашении между городом и РПЦ. Причиной для проверки стало обращение председателя парламентской комиссии по культуре Максима Резника.

Оказалось, что из договора исключили все пункты о страховке объектов недвижимости. Власти заключили договор с Санкт-Петербургской епархией, а музейные ценности передают другому юрлицу - приходу ССампсониевского собора. Это противоречит закону.

Депутат резник также отмечает, что договор не был подписан в течение месяца со дня его издания. А значит должен был быть аннулирован. Также парламентарий обратился в УФАС по Петербургу из-за нарушений Комитетом имущественных отношений конкурса при передаче собора РПЦ. Ведомство проверяет этот случай.

Фото: Instagram / v_and_sasha