КГИОП отказался признавать медсанчасть завода имени Калинина памятником

Комитет пообещал и дальше сопротивляться попыткам признать здание памятником.

Петербурсгкий комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 10 февраля официально отказался признавать здание медсанчасти №1 завода им. М.И. Калинина памятником регионального наследия.

Распоряжение комитета об отказе включения медсанчасти в реестр прошел антикоррупционную экспертизу. Председатель КГИОП Макаров еще 23 января напомнил, что в комитет уже поступала экспертиза насчет скандального здания. В 2017 году медсанчасть также единогласно отказывались признавать памятником. Макаров отметил, что у КГИОП нет юридических оснований пересматривать решение двухлетней давности.

В КГИОП успокоили, что отказ во включении в реестр еще не является неизбежным сносом или перестройкой объекта. Для строительстве в бывшей медсанчасти поликлиники или школы, однако, потребует возведения дополнительных построек и изменения планировки здания. Несогласные с решением КГИОП могут обжаловать его в суде, подчеркнул Макаров, но комитет и дальше будет сопротивляться попыткам признать медсанчасть памятником.

Ранее василеостровские муниципалы попросили Беглова вступиться за здание медсанчасти на Одоевского.

Фото: Piter.TV