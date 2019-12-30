Василеостровские муниципалы попросили Беглова вступиться за здание медсанчасти на Одоевского

Депутаты направили губернатору письмо.

Депутаты-"яблочники" из муниципальных округов Васильевского острова направили общее письмо губернатору Александру Беглову. Муниципалы просят градоначальника защитить здание бывшей Медсанчасти № 1 на улице Одоевского, 10. Информация об этом появилась на личной странице депутата Бориса Вишневского "ВКонтакте".

В письме обозначен призыв объединиться против сноса здания, выкупить медсанчасть у застройщика и поселить там необходимое жителям учреждение. Депутаты отмечают, что району не хватает поликлиник, поэтому появление на улице Одоевского медицинского учреждения окажется более полезным, чем очередной жилой комплекс. Свои подписи в письме оставили семь депутатов.

Ранее "друзья" встретились, чтобы защитить медсанчасть на улице Одоевского.

Фото: Здание медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина / "ВКонтакте"; Борис Вишневский / "ВКонтакте