"Друзья" встретились, чтобы защитить медсанчасть на улице Одоевского

Петербуржцы выступили против уничтожения исторического здания.

В субботу, 25 января, у дома №10 по улице Одоевского встретились "Друзья Медсанчасти №1". Поводом стала защита исторического здания, принадлежащего к комплексу сооружений завода имени Калинина. Дело в том, что постройку запланировали снести, а сад с редкими деревьями вырубить.

В акции-экскурсии поучаствовали около ста человек. В их число вошли депутаты петербургского Заксобрания Алексей Ковалев и Борис Вишневский. Участники также отметили, что мероприятие обошлось без присутствия полиции.

Во вторник, 23 января, на заседании рабочей группы совета по сохранению культурного наследия должны были рассмотреть ранее сделанную экспертизу, отрицающую высокую архитектурную ценность постройки. Участники группы подготовились раскритиковать экспертизу, но председатель КГИОП Сергей Макаров решил одобрить ее без обсуждения и обвинил активистов в "давлении на инвестора". Если это решение вступит в силу, то получить разрешение на снос собственник сможет без какого-то труда.

Для сохранения "Величественное здания" на острове Декабристов неравнодушные петербуржцы "придумали целую схему" и подготовили обращение к городскому прокурору.

По мнению жителей района, здание отлично подходит для создания нового медицинского учреждения или другого социального объекта, которых сейчас очень не хватает. Благоустройство сада позволило бы сделать территорию недалеко от их домов более привлекательной, но сейчас основная задача состоит в защите сооружения от сноса и застройки.

Ранее мы писали, что КГИОП снял охранный статус со здания Медсанчасти завода Калинина.

Фото: vk.com/vasilyevskiyostrov