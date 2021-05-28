КГИОП обратился в полицию после обрушения фасада Дома Голицына грузовиком

Специалисты зафиксировали повреждение верхней перемычки воротного проезда после наезда "КАМАЗа". Ведомство просит провести проверку и найти виновных.

КГИОП начал проверку из-за повреждения исторического здания на набережной реки Фонтанки. Дом Голицына был поврежден днем 3 марта, когда грузовой автомобиль "КАМАЗ" въехал в арку и застрял. Во время осмотра специалисты нашли повреждение верхней перемычки воротного проезда со стороны набережной Фонтанки.

В пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры рассказали, что КГИОП обратился в УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга с просьбой провести доследственную проверку и, при необходимости, возбудить уголовное дело для установления обстоятельств произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

В настоящее время на объекте ведутся реставрационные работы и адаптация здания под гостиницу по заказу ООО "Фаворит Плюс".

Ранее мы рассказывали о том, что задержан водитель грузовика, который скрылся после смертельного ДТП под Петербургом.

Фото: "Петербург с огоньком" / Вконтакте