КГИОП намерен заставить собственника отреставрировать особняк Котлова

Особняк Д.А. Котлова в 2014 году купила группа компаний "Эко-безопасность".

Во вторник, 13 октября, стало известно о том, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры намерен заставить собственника отреставрировать особняк Котлова. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Известно, что владельцем особняка с 2014 года является группа компаний "Эко-безопасность". Компанию уже трижды привлекали к административной ответственности.

Отмечается, что собственника обязали провести реставрацию памятника в соответствии с проектной документаций. Однако компания не представила бумаги на рассмотрение комитета.

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Фото: википедия